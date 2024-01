Ravenna, lotta allo spaccio: 16 identificati nell’area dei Giardini Speyer

Polizia locale, controlli antidroga in zona stazione con unità cinofila. Nuovi controlli straordinari sono stati predisposti ieri pomeriggio dalla Polizia locale di Ravenna con il supporto di un’unità cinofila proveniente dal comando della Polizia locale di Riccione, nell’area dei giardini Speyer e zone limitrofe.

Il bilancio è di 16 persone identificate, di cui 11 straniere. Due, tra cui un minore italiano, sono stati segnalati alla Prefettura quali consumatori di sostanza stupefacente e sanzionati per violazioni al Regolamento di Polizia urbana. Un 17enne, trovato in possesso di un sacchettino di droga del peso di 26,66 grammi, poi risultata essere cannabis, è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. In questo caso è stato il cane Ziko a richiamare l’attenzione del suo conduttore verso un gruppo di sei giovani, nei pressi della stazione ferroviaria, fiutando insistentemente uno di loro. È emerso che quest’ultimo aveva nascosto all’interno degli slip il sacchettino di droga. Il giovane custodiva anche la somma di 120 euro, per la quale non è stato in grado di giustificare la provenienza, che è stata sequestrata.

L’operazione ha consentito, inoltre, di rinvenire e sequestrare 26,63 grammi di cannabis, suddivisa in 27 dosi, occultata sul ramo di un albero, a circa due metri di altezza, nelle adiacenze della fermata dell’autobus, in viale Farini.