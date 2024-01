Ravenna, Letizia Loria e Antonio Di Crescienzo sono i primi due nati in provincia

Si chiama Letizia Loria ed è nata all’una di notte all’ospedale di Ravenna, per la gioia di mamma Rosita Cassano e del papà Alessio. E’ lei la prima bimba portata a Ravenna quest’anno dalla cicogna, con un nome di battesimo che speriamo sia di augurio sia a lei che alla comunità ravennate per questo 2024. L’ultima nata del 2023 è stata invece Costanza Caselle, figlia di Luigi e di Rosanna Covella. Un primo nato c’è già anche a Faenza si tratta di Antonio Di Crescienzo, figlio di Jessica Valterini e di papà Alan, nato 46 minuti dopo la mezzanotte è anche il primo nato in assoluto della provincia di Ravenna. L’ultima nata a Faenza era stata invece Zoe Liddi venuta alla luce nel primo pomeriggio di domenica. Auguri anche al padre Vittorio e alla mamma Valentina Messina. Nel 2023 i nati in provincia sono stati in tutto 1409.