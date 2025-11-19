Ravenna, le luci di Natale si accendono sabato 22 novembre

È previsto per domani, giovedì 20 novembre, l’arrivo dell’albero di Natale in piazza del Popolo a Ravenna. Si tratta di un abete rosso, donato dal Comune di Andalo (provincia di Trento). Si rinnova così una tradizione ormai consolidata, frutto della storica amicizia nata con l’organizzazione dei consueti soggiorni estivi del gruppo Amare Ravenna proprio ad Andalo.

Al termine delle operazioni di collocazione e addobbo, l’albero, proveniente da un’area in cui era già previsto un abbattimento selettivo, sarà acceso domenica 30 novembre alle 17, alla presenza del sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e della sindaca di Andalo Eleonora Bottamedi, del prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, del presidente della Cassa di Ravenna spa Antonio Patuelli e dei rappresentanti degli sponsor. L’allestimento sarà curato da Azimut spa ed è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione di una cordata di sponsor che comprende La Cassa di Ravenna, Cittadini dell’Ordine spa, Cooperativa Spiagge Ravenna, Comitato Spasso in Ravenna, Engim, Gruppo Sapir, Ram Holding spa e Tcr Terminal Container Ravenna. Per l’occasione suonerà la banda musicale cittadina.

Sabato 22 novembre invece saranno accese le luminarie, a cura di Spasso in Ravenna, che come ogni anno creeranno l’atmosfera natalizia in città.

Confermata la gratuità dei parcheggi, che quest’anno sarà dall’1 al 27 dicembre. Come l’anno scorso saranno gratuiti, a partire dalle 16.30, tutti i parcheggi regolamentati con parcometro (stalli blu) gestiti da Azimut per conto del Comune, ad eccezione di quello di piazza Baracca, gratuito dalle 18.30. Tali orari sono riferiti ai giorni feriali, in quanto nei festivi la sosta è sempre gratuita tutto il giorno.

Si ricorda che prosegue anche la gratuità della linea di trasporto 80 nel tratto dal parcheggio di via Marco Bussato a quello del Pala de André, nei giorni feriali. Il tratto interessato dall’utilizzo gratuito, in entrambe le direzioni, è di sette chilometri con 24 fermate. È possibile parcheggiare l’auto negli stalli di sosta gratuita del parcheggio di via Marco Bussato e di quello del Pala De André, per poi prendere la linea 80 e arrivare, senza pagare il biglietto, dall’altra parte della città attraversando il centro storico. La gratuità è prevista nei giorni feriali e copre l’intera tratta, anche se si sale in un punto diverso del percorso rispetto alle fermate dei due parcheggi.

Nei prossimi giorni saranno annunciate tutte le altre iniziative programmate in occasione delle festività natalizie.