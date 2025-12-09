Ravenna, lavori in via Dismano a San Zaccaria: come cambia la viabilità dall’11 al 13 dicembre

Per consentire l’esecuzione, da parte della Provincia di Ravenna, di lavori di ripristino del manto stradale a San Zaccaria, lungo la strada provinciale 118 “Umbro Casentinese Romagnola - tratto Dismano”, dalle 6 di giovedì 11 dicembre alle 12 di sabato 13 è prevista, salvo avverse condizioni meteorologiche, l’interruzione temporanea della circolazione nel tratto tra il chilometro 12+120 e il chilometro 12+180.
Sono previste le seguenti modifiche al traffico.
Tutti i veicoli provenienti da Cesena e diretti a San Zaccaria / Ravenna dalla strada provinciale 118, giunti all’incrocio con la strada comunale Bagnolo svolteranno a destra su quest’ultima, quindi proseguiranno sulla provinciale 254R di Cervia in direzione Cervia fino all’incrocio con la provinciale Gambellara (via Ponte Della Vecchia) svoltando a sinistra su quest’ultima e percorrendola fino all’innesto con la provinciale 118 nell’abitato di San Zaccaria;
Tutti i veicoli provenienti da Ravenna e diretti a Cesena dalla provinciale 118 seguiranno il percorso inverso;
Tutti i veicoli provenienti da San Pietro in Vincoli sulla provinciale 3 Gambellara e diretti a Cesena dalla provinciale 118, giunti all’incrocio con quest’ultima, nell’abitato di San Zaccaria, svolteranno a sinistra fino all’innesto con la provinciale 3 (via Ponte Della Vecchia) svoltando a destra su quest’ultima fino all’innesto con la provinciale 254R di Cervia, svoltando nuovamente a destra su quest’ultima e percorrendola fino a raggiungere l’incrocio con la strada comunale Bagnolo, dove svolteranno a destra proseguendo fino all’incrocio con la provinciale 118.
Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso indicante i percorsi di deviazione.