Ravenna, lavori alla statale 67: lo svincolo di via Montebello riapre sabato 29 novembre

Nell’ambito dei lavori di ammodernamento sulla strada statale 67 “Tosco-Romagnola” Anas conferma l’apertura al traffico dello svincolo di Via Montebello e della carreggiata in direzione Classe (dal km 220,600 al km 218,500) a partire da domani, sabato 29 novembre, con due corsie nella medesima direzione.

Al fine di consentire l’esecuzione di alcune attività propedeutiche all’apertura nonché alcuni interventi di rispristino della rete Enel, dalle 19 di oggi, venerdì 28 novembre, fino alle 14 di sabato 29 novembre, sarà temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione porto e la carreggiata in direzione Classe con uscita obbligatoria allo svincolo di Classe per il traffico diretto al Porto e uscita obbligatoria allo svincolo di Lido di Dante per il traffico diretto verso la statale 16 Adriatica. Le rampe di ingresso dello svincolo di Lido di Dante direzione porto e dello svincolo di Classe direzione SS16 resteranno regolarmente aperte al traffico.

Contestualmente, a partire da domani, sabato 29 novembre, lungo la carreggiata in direzione porto saranno effettuate chiusure alternate delle corsie di sorpasso e di marcia, garantendo sempre l’utilizzo di una corsia, al fine di consentire il completamento di alcune lavorazioni di finitura funzionali all’adeguamento progettuale dell’infrastruttura.

Per quanto riguarda i lavori di adeguamento del tratto in corrispondenza del ponte sui Fiumi Uniti, in anticipo rispetto a quanto precedentemente comunicato, sono state avviate le attività di demolizione della carreggiata in direzione Classe dal km 220,500 al km 221,514. È prevista l’installazione di una nuova barriere New Jersey bordo ponte in sostituzione dello spartitraffico esistente, che renderà necessaria l’adozione di un senso unico alterato lungo la carreggiata in direzione porto a partire dal 2 dicembre. La cantierizzazione relativa alle successive fasi lavorative verrà definita a seguito di apposito tavolo istituzionale che avrà luogo entro il 10 dicembre.