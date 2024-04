Ravenna, lavori alla statale 67: chiusa per due notti la carreggiata in direzione porto

Per i lavori di ammodernamento della statale 67 “Tosco-Romagnola” sono previste limitazioni al traffico nella carreggiata in direzione del porto di Ravenna. Nel dettaglio, fino al 30 giugno, per consentire l’avanzamento dei lavori, sarà necessario istituire il restringimento della carreggiata tra Classe e il porto di Ravenna, per una estensione di 1,6 km.

Nelle ore notturne di oggi e domani (dalle ore 19:00 alle 8:00 del giorno successivo), la carreggiata in direzione del porto industriale sarà interamente chiusa al traffico tra il km 218,100 ed il km 220,600. Il traffico potrà usufruire del percorso alternativo costituito dalla viabilità locale di Ravenna.

L’intervento fa parte dei lavori di adeguamento della statale, con un allargamento della sede stradale, l’adeguamento degli svincoli esistenti e la razionalizzazione degli accessi, che verranno convogliati in apposite strade secondarie. I lavori, una volta conclusi, incrementeranno gli standard di sicurezza e comfort dell’utenza stradale e potenziando la funzionalità del nodo di interconnessione tra la viabilità statale ed autostradale con il porto di Ravenna. Il valore complessivo dell’intervento è di 43 milioni di euro, cofinanziata nell’ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020.