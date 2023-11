Ravenna, lavori al Centro di medicina e prevenzione (Cmp): cantiere aperto per due mesi

L’Azienda Usl della Romagna comunica che a partire dal prossimo lunedì 6 Novembre la sala di attesa del CUP (Centro Unico di Prenotazione) posta al piano terra del CMP (Centro di Medicina e Prevenzione), sarà interessata da interventi di riqualificazione finalizzati all’adeguamento degli impianti elettrici, della pavimentazione e dei controsoffitti che coinvolgeranno gli ingressi e il Punto Informativo. La durata dei lavori viene stimata in circa 8 settimane, con una previsione di ritorno alla normalità entro il 31 dicembre. Gli interventi pianificati prevedono di operare con una riduzione dell’attuale spazio riservato all’accesso dell’utenza. A tal fine, la riduzione degli sportelli CUP è stata compensata con il posizionamento di alcuni postazioni di lavoro “provvisorie” e la possibilità di utilizzare degli spazi all’interno dell’area amministrativa. Contestualmente verrà ampliato l’accesso ai servizi CUP – prenotazione prestazioni specialistiche e scelta e revoca MMG e PLS- con una postazione pomeridiana attiva dalle ore 13.00 alle ore 18.00.

“Nello scusarci anticipatamente per l’eventuale disagio arrecato - si legge in una nota di Ausl Romagna -, invitiamo gli utenti, laddove possibile, a privilegiare la fascia pomeridiana per i servizi CUP e servizio di prenotazione per l‘effettuazione del prelievo venoso. Infine si precisa, che gli interventi pianificati rientrano nei finanziamenti previsti dal PNRR per l’AUSL della Romagna”.