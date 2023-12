Ravenna, la viabilità nei lidi è un rebus: il Comune sfiducia la società che doveva cambiare il traffico

È sempre più difficile trovare la soluzione per migliorare la viabilità sui lungomari di Marina di Ravenna e Punta Marina dopo la chiusura degli stradelli retrodunali. A fine novembre il Comune ha liquidato con quasi trentamila euro i professionisti che aveva incaricato di redigere il piano particolareggiato del traffico sui due lidi. Le soluzioni trovate sono risultate però inconciliabili con gli obiettivi dell’amministrazione.

Nel 2022 il Comune ha affidato ad una società di progettazione bolognese la redazione del piano che doveva regolare la sosta, l’accessibilità e la circolazione in attuazione del progetto Parco Marittimo per Marina e Punta, dove nel frattempo veniva realizzato il primo stralcio del progetto di chiusura degli stradelli retrodunali. Come prevedibile, la scorsa estate non sono mancate le lamentele per i parcheggi persi e anche per questo sarebbe stato importante regolare la viabilità in quella porzione di territorio. L’incarico rientrava in un finanziamento ministeriale di oltre 1,2 milioni di euro su tre annualità.

Nel luglio del 2023 era arrivata la proroga dell’incarico, anche per via dell’alluvione, fino al 30 novembre. Il 22 dello stesso mese, però, il Comune ha deciso di esercitare il recesso dal contratto. Nella nota del dirigente si legge che «durante lo svolgimento delle attività, nonostante un continuo confronto con gli uffici, è emersa una visione ed approccio tecnico dell’affidatario, pur legittimi, non in linea con la visione complessiva e le priorità perseguite dall’Amministrazione, anche con specifico riferimento all’attuazione del Parco Marittimo». In particolare, secondo quanto trapela, il Comune insisteva nel chiedere soluzioni che riguardassero i due viali sul lungomare, senza toccare la viabilità dei due paesi.

I professionisti incaricati invece, nonostante diversi confronti con i tecnici del Comune, ritenevano necessario al fine di una migliore gestione del traffico coinvolgere anche i centri abitati di Marina di Ravenna e Punta Marina.

Una visione inconciliabile che ha portato Palazzo Merlato a rescindere il contratto. Non ci saranno strascichi legali: la società ha accettato di tenere i 29.518 euro versati a suo tempo da Palazzo Merlato a titolo di acconto e chiudere così la partita. Una cifra che vale circa il 20% del valore totale dell’affidamento. Una vicenda però simbolica di quanto sia impattante il progetto del Parco Marittimo dal punto di vista della sosta e del traffico. E all’orizzonte ci sono gli altri due stralci che toccheranno il resto del litorale ravennate, con la chiusura degli stradelli nei lidi nord e a sud di Punta Marina.