Ravenna, la tomba di Dante su La7 mercoledì 1° novembre

Mercoledì 1 novembre alle 21,15 su La7 andrà in onda il programma “Una giornata particolare” condotta da Aldo Cazzullo. La puntata sarà interamente dedicata a Dante Alighieri e al suo viaggio narrato nella Divina Commedia. Le riprese a Ravenna sono state registrate a maggio scorso, con il supporto del personale della Biblioteca Classense e del Servizio turismo del Comune di Ravenna. La puntata, dal titolo “Dante: una giornata all’inferno”, inizia idealmente il 25 marzo 1300, data in cui Dante Alighieri parte per il suo viaggio, e percorrerà i luoghi che lo hanno ispirato e che hanno segnato la sua vita. La conclusione naturalmente sarà a Ravenna, che lo ha accolto e ispirato e che ne conserva le sue spoglie mortali nella Tomba a lui dedicata.