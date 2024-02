Ravenna, la spiaggia inclusiva a Punta Marina pronta in luglio, la ministra Locatelli: “Progetto bellissimo” - Gallery

La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli è arrivato a Ravenna e in Comune ha presentato il progetto “Il Mare Insieme a Te – La spiaggia dei valori”. A seguire parteciperà alla posa della prima pietra presso la struttura a Punta Marina Terme in via della Fontana tra il bagno Chicco beach e il bagno Susanna, con benedizione di monsignor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna. In tarda mattinata la visita alla “Cucina Sorriso” di Cervia. Alle 14.30 la ministra sarà a Forlì per visitare l’impresa sociale “CavaRei”, quindi seguirà un incontro pubblico presso il Comune di Forlì alle 15.30 alla Sala Comunale. All’iniziativa sono invitati gli enti che operano nell’ambito del settore della disabilità, le associazioni del Terzo settore e la cittadinanza tutta.

La spiaggia inclusiva di Punta Marina

L’associazione Insieme a Te, che dal 2018 allestisce una struttura temporanea estiva sul litorale di Punta Marina Terme per permettere la fruizione della spiaggia e la balneazione a persone con gravi disabilità motorie, sensoriali, intellettive, nel 2023 si è aggiudicata, tramite bando pubblico del Comune di Ravenna, la concessione demaniale ventennale della medesima area, per la realizzazione di uno spazio polivalente, destinato ad attività rivolte a persone con disabilità e agli accompagnatori.

La nuova struttura, che sarà operativa già nell’estate 2024, rientra nel progetto “In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna grazie ad uno stanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per le disabilità sul Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. Il Comune di Ravenna è partner di questo progetto assieme agli altri Comuni della costa emiliano-romagnola, a CERPA Italia Onlus e ad APT Servizi s.r.l.

Attraverso la realizzazione di questa nuova struttura attrezzata, l’associazione Insieme a Te potrà così rafforzare e ampliare il suo operato, facendo tesoro dell’esperienza fatta negli anni passati. La nuova struttura prevede la realizzazione di diciotto postazioni riservate, adeguatamente distanziate e coperte da gazebo, e di dodici postazioni sotto l’ombrellone, attrezzate ad ospitare persone con disabilità motoria totale (tetraplegia) e/o con esiti da malattie neurodegenerative (come SLA e affini) e gli accompagnatori; bagni accessibili; aree dedicate ai volontari; uffici; aree comuni; una sala polivalente per le attività di volontari e ospiti e per iniziative pubbliche di sensibilizzazione. La permanenza per gli ospiti con disabilità sarà gratuita.

Il progetto è stato denominato la “Spiaggia dei valori” perché le diciotto postazioni verranno dedicate a diciotto valori fondanti dell’associazione: Amore, Fede, Solidarietà, Ascolto, Generosità, Vita, Resilienza, Libertà, Prendersi Cura, Serenità, Collaborazione, Amicizia, Speranza, Altruismo, Impegno, Gratitudine, Famiglia, Inclusione.

Per la realizzazione del progetto si prevede un costo di circa un milione di euro, dei quali 135mila coperti con finanziamento dai fondi PNRR. Al momento sono state già ricevute o già deliberate donazioni da privati e aziende per circa il 60% del totale, è inoltre attiva una campagna di crowdfunding dedicata sul sito www.insiemeate.org cliccando sul tasto DONA ORA, per la raccolta della cifra necessaria a coprire tutte le rimanenti spese. Per la gestione ordinaria della struttura si prevedono costi annuali per circa 120mila euro.

I lavori di costruzione della struttura sono iniziati il 5 febbraio, il termine è previsto entro fine giugno 2024. L’inaugurazione della struttura è fissata per il 9 luglio alle ore 20.00, giorno in cui si ricorda Dario Alvisi, fondatore dell’associazione Insieme a Te.

La ministra: “Un bellissimo progetto”

Così la ministra Alessandra Locatelli: “Ringrazio Debora Donati e tutte le persone che con l’Associazione Insieme a Te hanno reso possibile questo bellissimo progetto. L’accessibilità universale è uno dei principi cardine della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e lavorare in sinergia, come è stato fatto con “Il mare insieme a te- La spiaggia dei valori” è fondamentale per assicurare ad ogni persona la possibilità di muoversi, spostarsi, vivere il proprio tempo libero e soprattutto poter essere felice. Il punto di forza di questo progetto non è solo quello di poter garantire l’accessibilità fisica alle strutture balneari ma in particolare il coinvolgimento di ragazzi e giovani studenti che con la loro attività di volontariato potranno accogliere, assistere e supportare le persone che fruiranno della spiaggia. Sono davvero felice di sostenere questo progetto e mi auguro possa diventare un modello virtuoso per molti altri nel nostro Paese”.

Orgogliosa Debora Donati presidente dell’Associazione Insieme a te: “Oggi voglio aggiungere un ulteriore valore, ai nostri diciotto valori fondanti, uno dei più importanti e che oggi ci rappresenta più di tutti la fiducia, perché senza di essa non avremmo mai potuto raggiungere questo obiettivo. La fiducia espressa dagli amministratori dell’associazione, che si sono fidati negli anni delle scelte fatte; quella delle istituzioni; quella dimostrata da tutti i donatori che ci hanno sempre sostenuto e che anche oggi la confermano con la loro presenza. Infine, la fiducia che stiamo raccogliendo in questo periodo, con le tante collaborazioni nuove che stanno iniziando. Non ultimo, la fiducia riposta dalle famiglie che ogni anno si affidano a noi e ai nostri volontari, vera anima della spiaggia Insieme a Te. Questa nuova struttura è un sogno che diventa realtà e continueremo ad avere bisogno della fiducia e del sostegno di tutti”.

Il sindaco de Pascale: “Questo è un giorno speciale”

Così il sindaco Michele De Pascale sui social: “Oggi è un giorno speciale, raggiungiamo con grande soddisfazione una tappa importantissima di un viaggio cominciato diversi anni fa e fortemente voluto da questa amministrazione. Quando siamo partiti avevamo l’ambizione di rendere la nostra spiaggia e la sua bellezza accessibile veramente a tutti e di poter offrire servizi dedicati e momenti di gioia e serenità anche alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Da quest’anno grazie alla nuova struttura, potremo concretizzare l’aspirazione di rendere questo servizio stabile: ci troviamo davanti ad uno dei pochi esempi di questo tipo nel nostro Paese. Voglio ringraziare di cuore l’associazione Insieme a te e tutti i volontari per il loro lavoro prezioso e appassionato e tutte le istituzioni coinvolte, che hanno da sempre creduto in questo progetto e che con grande spirito di collaborazione ne hanno permesso la realizzazione. Dietro a questo progetto c’è il riconoscimento di un diritto fondamentale, il diritto a poter vivere ore allegre e spensierate godendo di un bene di tutti e tutte: il nostro litorale, la nostra spiaggia e il nostro mare. Si tratta di un servizio che è nato nel nostro territorio e che è presente in pochissimi luoghi d’Italia, a tutt’oggi precluso a tantissimi e tantissime che vivono condizioni di disabilità. Siamo partiti dal riconoscimento del valore sociale del tempo che passiamo insieme ai nostri affetti e dell’amore innato nel nostro Paese per il mare e per le emozioni che ci trasmette. Questo non è un diritto minore ma è un diritto al pari di tutti gli altri che ci ha insegnato cosa significhi il valore della forza e della solidarietà, sia per chi la riceve che per chi la dà.

La seconda lezione che ci ha trasmesso questa esperienza è che cosa sia la forza: la più alta espressione della forza è quando dalle prove difficili che la vita ci pone noi creiamo bene e valore per gli altri. Dal dolore di una famiglia è nato bene per migliaia di persone, persone che sono passate o che hanno prestato servizio in questa spiaggia. La terza lezione è legata al concetto di sussidiarietà. Nessuna delle istituzioni presenti sarebbe stata mai capace di realizzare un progetto come questo perché questa esperienza nasce dalla vita vera, dal cuore di chi ha vissuto esperienze, dalla passione. Si è lavorato con forza e solidarietà e il ruolo delle istituzioni è stato quello di cercare di creare meno intoppi possibili alla forza travolgente delle persone e della comunità. Con un pizzico di orgoglio questa esperienza ci mostra infine cosa significhi fare le cose ‘alla romagnola’, ossia farle con cuore, professionalità e farle insieme, superando qualsiasi differenza”.