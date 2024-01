Ravenna, la scuola della piccola Wendy: “Non hai lasciato un banco vuoto, sarai sempre con noi”

Il dolore per la scomparsa della piccola Wendy ha lasciato il segno in tutta la comunità ravennate. Il terribile gesto della madre che si è lanciata nel vuoto insieme alla figlia è una ferita insanabile. Wendy frequentava l’Istituto Comprensivo San Biagio e la dirigente scolastica Marilisa Ficara ha espresso il dolore di tutto il mondo della scuola: “Il nostro Istituto si unisce al dolore immenso dell’intera comunità. Una bimba dolcissima non ha lasciato un banco vuoto, lei sarà sempre con noi. Ora la scuola è impegnata ad essere presente e vicina a tutti i suoi componenti nel percorso di elaborazione di quanto accaduto”.