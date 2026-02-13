Ravenna, la scuola Camerani riapre agli studenti lunedì 16 febbraio

A Ravenna sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore nella scuola primaria Camerani. Da lunedì 16 febbraio tutti gli studenti potranno rientrare nelle proprie classi, con una settimana di anticipo. I tecnici hanno installato un impianto per ogni classe, che resterà attivo fino al termine della stagione invernale, fissato per il 15 aprile. Le pompe di calore potranno inoltre svolgere anche la funzione di raffrescamento durante i mesi più caldi.

Il sistema di riscaldamento principale, invece, non è riparabile; sarà quindi necessario rifare le linee di distribuzione dell’acqua calda durante il periodo estivo, a scuola chiusa. Attualmente rimangono ancora senza riscaldamento la palestra e gli spogliatoi, che sono dotati di un impianto autonomo rispetto a quello principale. I tecnici stanno ancora verificando la possibilità di ripristinarne il funzionamento e nel caso non fosse possibile, verrà installata una pompa di calore nello spogliatoio.