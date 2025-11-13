Ravenna, la rampa sul ponte di via Stradone riapre venerdì 14 novembre

Dalla tarda mattinata di domani, venerdì 14 novembre, a Ravenna, riapre la rampa sul ponte di via Stradone in direzione Classe. Lo annuncia il sindaco, Alessandro Barattoni, che ne ha avuto comunicazione da Anas. “Si tratta di una notizia importante e attesa, per i residenti di Porto Fuori, ma anche per la fluidità della viabilità della città - commenta il primo cittadino un’apertura che rispetta i tempi annunciati nell’assemblea pubblica del 3 novembre a Madonna dell’Albero. Da parte nostra, continueremo a monitorare anche i tempi relativi agli interventi nei diversi stralci previsti sulla ss 16 e ss 67”.