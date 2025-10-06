Ravenna, la raccolta di materiale scolastico ha aiutato 232 famiglie e 446 studenti

Per il tredicesimo anno il progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”, coordinato dall’assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con la Consulta ravennate delle associazioni di Volontariato, che prevede la raccolta di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà, si è rivelato atteso, partecipato e proficuo.

Grazie all’impegno dei volontari e alla generosità dei donatori è stato possibile rifornire del necessario per affrontare l’anno scolastico iniziato da poco 232 famiglie per un totale di 446 studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado e superiore. Nel 2024 il dato complessivo era di 251 nuclei familiari e 483 studenti.

“Ancora una volta la generosità di associazioni, enti privati e singoli cittadini ha consentito a numerose famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico adeguato - afferma il sindaco Alessandro Barattoni -. Il loro impegno permette di mantenere vivo un progetto radicato nel territorio che, anche quest’anno, si conclude con un numero crescente di materiale e di offerte. Un ennesimo segnale della grande generosità del volontariato e dei cittadini del nostro Comune, ai quali vanno come sempre i nostri più sentiti ringraziamenti”.

Come sempre l’articolo più acquistato è stato il maxi-quaderno ma anche penne, matite, gomme pennarelli e pastelli. Rispetto alle passate edizioni il quantitativo di materiale raccolto è risultato in aumento.

Sono state raccolte anche numerose offerte in denaro, sia da Associazioni che da privati cittadini, per un totale di circa 9.500 euro spesi per integrare il materiale che veniva a mancare nel corso della distribuzione e per l’acquisto degli articoli ogni anno sempre più costosi, come zaini, diari, compassi e materiale artistico/scientifico.