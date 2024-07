RAVENNA - Anche a Ravenna tante persone della comunità bengalese, un centinaio, hanno aderito alla manifestazione di protesta promossa in tutta italia contro le violenze del governo del Bangladesh. Lamentano violenze contro gli studenti e l’uccisione di alcuni loro connazionali. A Ravenna la comunità si è trovata in piazza del Popolo per dare sostegno ai connazionali.