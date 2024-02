Ravenna, la proposta: sconti alla sosta per chi fa shopping in centro

Incentivare i ravennati a scegliere per lo shopping il centro storico, anziché gli ipermercati, attraverso una scontistica sui parcheggi. Questa è una delle idee contenute nell’ampio progetto presentato dal comitato Spasso in Ravenna al Comune. Uno schema che prevede diverse azioni per rendere più vivo il centro storico e che Palazzo Merlato finanzierà con 60mila euro derivanti da fondi regionali. Una di queste azioni riguarda appunto «la possibilità di elargire promozioni nella fruizione dei parcheggi a favore della comunità commerciale del Centro Storico a fronte di una spesa negli esercizi della stessa». Il modello a cui si guarda è innanzitutto quello della gratuità della sosta nel periodo natalizio - che in questo modo viene in qualche modo “messa a sistema” - ma, sottolinea il progetto approvato dalla giunta, «chiaramente il sistema potrà venire riutilizzato in qualsiasi occasione in cui si vogliano utilizzare politiche promozionali di questo tipo». L’azione, si specifica poi, «verrà realizzata nel solco del processo di digitalizzazione della comunità commerciale con l’inserimento nel portale www.inravenna.it». Si tratterebbe di una sorta di mitigazione, quindi, delle rigide politiche della sosta in centro storico portate avanti dal piano urbanistico.