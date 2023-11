Ravenna. La polizia trova un’auto rubata con dentro un giovane: denunciato

Questa notte, durante i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati disposti dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha rintracciato un’auto rubata al cui interno era presente un giovane non in grado di dare valide e legittime giustificazioni. Lo stesso veniva indagato in stato di libertà per il delitto di ricettazione, in quanto è stato trovato nella disponibilità di un bene provento di furto.