Ravenna, la polizia interviene in una lite e trova droga e munizioni

RAVENNA - Una lite segnalata nella tarda serata di ieri ha portato la Polizia di Stato a scoprire un “deposito” di droga e munizioni nel cuore della città. Un cittadino tunisino è stato arrestato dagli agenti della Questura di Ravenna con l’accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti, mentre nei suoi confronti è scattata anche la denuncia per detenzione abusiva di munizioni e per violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato con una chiamata alla Sala Operativa che segnalava un’accesa discussione all’interno di un appartamento del centro. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Volanti che, appena entrata nell’abitazione, si è trovata davanti a una scena sospetta. Oltre all’uomo, era presente una giovane donna in evidente stato confusionale, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno subito notato sul tavolo diversi oggetti che lasciavano pochi dubbi: ritagli di cellophane, bilance di precisione e una pipetta per il crack, tutto materiale comunemente usato per il confezionamento e il consumo di droga.

A quel punto è scattata la perquisizione dell’appartamento. L’operazione ha permesso di rinvenire, nascosti all’interno di vasi e cassetti, circa 265 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish, oltre a diverse cartucce per pistola, revolver e fucile, detenute illegalmente. Gli agenti hanno trovato anche un coltello da caccia con lama bilaterale, anch’esso sequestrato.

Informata la Procura della Repubblica di Ravenna, l’uomo è stato portato in carcere. Su disposizione del sostituto procuratore Lucrezia Ciriello, ora si trova nella casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. La posizione della giovane donna, invece, è al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di chiarire il suo eventuale coinvolgimento.

Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza della droga e verificare se il quantitativo sequestrato fosse destinato allo spaccio. La presenza delle munizioni e del coltello, inoltre, apre un ulteriore fronte d’indagine sulla possibile disponibilità di armi da parte dell’uomo, che non risulta titolare di alcuna licenza.