Arriverà alle 12 di sabato 25 maggio (e non più alle 18) la nave Ong Sea Eye con a bordo 52 migranti di cui 6 minori e tra questi 4 non accompagnati. Resta confermato lo sbarco a Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna. La situazione clinica delle persone è stabile, non sono segnalati casi urgenti, solo due migranti necessitano di ulteriori accertamenti per trauma ma stabili e per questo saranno accompagnati in Ospedale per gli esami del caso. Non risultano casi di scabbia segnalati.