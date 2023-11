Ravenna, la Lega: “Fiumi, la manutenzione resta scarsa”

Non dimenticare la manutenzione dei corsi d’acqua in vista dell’inverno. E’ quanto chiede in una nota Luca Cacciatore, segretario Comunale della Lega di Ravenna. “Dopo sette mesi dall’alluvione che ha colpito duramente la Romagna purtroppo ci troviamo a rifare i conti con la mancanza di pulizia e manutenzione dei nostri fiumi. Le immagini del fiume Lamone in zona Glorie e fiume Ronco in zona Madonna dell’albero e dei fiumi Uniti zona Ponte nuovo dimostrano che c’è ancora molto lavoro da fare. Le immagini giunte dall’Emilia non sono rassicuranti e ricordiamo ai nostri amministratori che se dovesse tornare a piovere copiosamente anche da noi e soprattutto se i lavori non verranno eseguiti in tempi ragionevoli saremo ancora a rischio. Questa situazione fa crescere il malcontento e la preoccupazione di tutti quei cittadini direttamente coinvolti. Ricordiamo che per la tutela del territorio le manutenzioni sono importanti e doverose quindi chiediamo all’amministrazione un maggior impegno volto a stringere i tempi per cercare di risolvere nel breve periodo tutte quelle situazioni rimaste indietro e oggi ancora incompiute, lo chiedono i cittadini preoccupati, lo chiede Lega Ravenna”.