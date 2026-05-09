Ravenna, la festa dell’Europa in piazza - Gallery

Oggi, sabato 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa, anniversario della dichiarazione Schumann, una ricorrenza che rappresenta i valori di pace, cooperazione e unità tra i popoli europei. Questa mattina in piazza del Popolo, si è svolta la cerimonia di apertura, un momento istituzionale per ricordare e celebrare i valori fondanti dell’Unione Europea. Per l’occasione l’edicola di piazza del Popolo diventerà un desk informativo sull’Unione europea. Sarà inoltre possibile “vincere” gadget, pubblicazioni per bambini sull’Europa o una copia della rivista Europa in vista, partecipando a giochi e animazioni a cura dei volontari e delle volontarie del Centro.