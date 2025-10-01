Ravenna, la caffetteria Ramiro cambia gestione

Dopo nove anni, la storica Caffetteria Ramiro di piazza Caduti per la Libertà torna a parlare ravennate. A rilevarla sono stati tre nuovi gestori, Enrico Gardini, Max Nano e Miriam Fulcinati, che hanno deciso di riportare nuova energia in un locale che, per anni, è stato un punto di riferimento per studenti e lavoratori del centro. L’insegna non cambia: resterà Ramiro, in omaggio al fondatore Ramiro Recine, che negli anni Ottanta lo aveva trasformato in uno dei bar più frequentati della città. Il locale dal 2016 era gestito da una società veneta specializzata in pubblici esercizi e lunedì 6 ottobre, invece, segnerà un nuovo inizio tutto ravennate. «Abbiamo preso il testimone a luglio - racconta Gardini -. Per me è un ritorno: qui ci ho lavorato per tre anni e mezzo nei primi Duemila. Era un posto vivace, conosciuto, e ha sempre avuto un posto speciale per me. Quando si è presentata l’occasione, non ho avuto dubbi. L’obiettivo? Ridargli nuova vita».

La licenza è stata acquisita, compresa quella per i tabacchi, mentre l’affitto continuerà a essere versato alla Provincia, proprietaria dell’immobile. Il primo passo sarà ripartire con nuovi orari: dalle 6 alle 21 in inverno, fino alle 23 d’estate, per tornare a essere un punto di riferimento dalla colazione all’aperitivo. Proprio l’aperitivo sarà uno degli elementi su cui i nuovi gestori vogliono puntare. «Negli anni le esigenze dei clienti sono cambiate - spiega Gardini-. Non vogliamo limitarci alle solite patatine: ci saranno taglieri di salumi e formaggi, proposte più curate anche per quanto riguarda i drink. Alcuni di noi arrivano dall’esperienza del Bollicine, in piazza Einaudi, e vogliamo portare anche qui un’idea di qualità, seppur con uno stile diverso».

L’impostazione sarà graduale, senza stravolgimenti, ma con un’idea chiara in testa. L’inverno sarà una fase di rodaggio, con l’attenzione rivolta principalmente a bar e tabacchi. Poi, con l’arrivo della primavera, l’intenzione è di arricchire l’offerta, «con piccola ristorazione pensata anche per i turisti che attraversano il centro». Anche l’ambiente subirà un leggero restyling. Non un rifacimento completo - l’ultimo intervento importante risale a poco più di tre anni fa - ma alcune modifiche per rendere gli spazi più funzionali e accoglienti. «Abbiamo già tolto una vetrina per ricavare due tavoli in più. E vogliamo anche rinnovare parte degli arredi. L’idea è quella di cambiare un po’ immagine, attirare un pubblico diverso. Per esempio, proporremo birre artigianali al posto delle classiche bottiglie da 66 cl e faremo anche servizio al tavolo». E per l’esterno? «Per l’inverno rimarrà com’è. Ma in estate, se il Comune ci darà l’ok, vorremmo abbellire lo spazio. Come tutto il resto, sarà un processo graduale. Non vogliamo bruciare le tappe – termina Gardini – faremo un passo alla volta».