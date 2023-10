Ravenna, la caccia all’auto rubata finisce in via Gulli: due persone in questura, una denuncia

Inseguimento, poi caccia all’uomo. E alla fine due persone portate in questura e l’auto rubata sulla quale si trovavano rimorchiata col carro attrezzi. E’ quanto accaduto ieri mattina nella zona di via Gulli, tra le vie Eraclea e Nicolodi, dove sono intervenute le pattuglie delle Volanti della Polizia di Stato, impegnate in una ricerca iniziata poco prima delle 10.

Tre le pattuglie che si sono dirette nelle strade secondarie che attraversano tutto il quartiere, in cerca di un’auto, una Opel Corsa station wagon vecchio modello, trovata alla fine parcheggiata al lato della strada. La vettura era stata segnalata come rubata, circostanza di cui ora dovranno rendere conto anche le due persone successivamente individuate dagli agenti. Sono state portate in questura per essere identificate, ma nei loro confronti non è scattata alcuna misura di fermo né arresto. Ma per uno dei due, che fino a qualche istante prima si trovava presumibilmente alla guida del veicolo, è scattata la denuncia per ricettazione.

Quanto alla vettura, gli agenti hanno richiesto l’intervento del carro attrezzi per rimuoverla e portarla in deposito, dove rimarrà al momento sotto sequestro. Scatteranno ora le indagini, nel corso delle quali potranno essere sentite le due persone identificate ieri, per chiarire come sono entrate in possesso del veicolo e risalire così agli autori del furto.