Ravenna, l’ultima scultura di Burri tra incuria e degrado: 74mila euro per restaurarla

Mentre al Mar va in scena la mostra che celebra Alberto Burri, il Comune ha deciso di restaurare il Grande Ferro R. L’annuncio era già stato dato qualche tempo fa ma ora arriva il progetto che vale 74mila euro. Nella relazione dei tecnici è evidente come l’opera, completata nel 1990 e progettata appositamente per il Pala De André, porti oltre che i segni del tempo anche quelli di una certa incuria. Nelle fiere è capitato spesso di vederla fin troppo vicino agli stand o addirittura inglobata in tensostrutture. Ora l’intenzione del Comune è quella di proteggerlo, una volta restaurato.

Il degrado

Come detto, l’opera presenta diversi tipi di degrado. Il ferro in più punti è danneggiato da fenomeni di corrosione causati da infiltrazioni di acqua piovana. «Dove lo smalto di finitura con il tempo si è scrostato la situazione è peggiorata anche a causa di ritocchi di colore inadeguati, che hanno contribuito a creare pellicole più spesse e più deteriorabili». La situazione più critica si presenta alla base dei ferri «a causa di stesure di silicone applicato lungo l’area perimetrale che hanno accentuato e accelerato l’implosione del ferro sottostante». Oltre ai segni degli agenti atmosferici, «sono presenti graffi e abrasioni», dovuti secondo gli esaminatori «al degrado antropico». Vale a dire all’opera dell’uomo. Da rifare anche la pavimentazione che ha «lacune di erosione, graffi, impronte di pneumatici, diverse riprese stuccate con malte inadeguate e diversi sollevamenti e fessurazioni». L’importo complessivo del recupero dell’opera è stimato in 74.600 euro.

L’opera

Posto nel grande vuoto del piazzale, il Grande Ferro R, si legge nel progetto, «conferisce autonoma dignità architettonica a uno spazio altrimenti destinato a essere subordinato all’edificio e lo trasforma in un “luogo”. Pochi cultori o appassionati d’arte ne riconoscono il valore in sé, autonomo, di opera d’arte: fra l’altro il Grande Ferro R è l’ultima scultura in assoluto realizzata dal grande maestro umbro prima della scomparsa nel 1995».