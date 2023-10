Per quanto concerne la ripartizione dei migranti, nove minori saranno accolti a Santa Maria in Fabriago nella struttura demaniale gestita dalla Cooperativa il Solco in associazione con la Croce Rossa lughese, altri due minori (si tratta di due fratelli, un undicenne e un diciassettenne) saranno accompagnati ed affidati ad una struttura in Basilicata secondo le indicazioni ministeriali; a Ravenna resteranno 20 adulti e distribuiti tra i vari centri di accoglienza della provincia, mentre altri 16 adulti saranno destinati alla Prefettura di Bologna.