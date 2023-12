Ravenna. L’investigatore al processo al veterinario Guerra: eutanasie non necessarie e senza evitare sofferenze

Nuova udienza per il processo nei confronti del veterinario di Sant’Antonio, Mauro Guerra. Primo a parlare fra i testi chiamati a deporre dal sostituto procuratore Marilù Gattelli, il brigadiere capo Rossano Tozzi, tra gli investigatori dei carabinieri del Reparto operativo Soarda, che hanno condotto le indagini avviate nel 2020. Una deposizione durata ore ed ore la sua, ascoltata dal giudice Piervittorio Farinella, nel corso della quale sono state riepilogate le eutanasie eseguite dal veterinario senza rispettare - secondo l’accusa - le modalità previste per legge, vale a dire, senza che ve ne fosse una reale esigenza e senza seguire i passaggi necessari per non fare soffrire gli animali sottoposti a iniezione letale di Tanax. Al centro dell’esame è stato proprio il medicinale, trovato in quantità spropositate secondo gli inquirenti, e non compensato - a giudizio del pm - da un adeguato quantitativo di anestetico. Riepilogate anche le condizioni dell’ambulatorio al momento del sopralluogo che portò al sequestro, fra farmaci scaduti, sporcizia, carcasse di animali e etichette stampate in casa da apporre a farmaci prodotti e venduti secondo l’accusa in maniera illecita. Presente in aula anche l’imputato, assistito dall’avvocato Carmelo Marcello. Per il coimputato, un cliente del veterinario, l’avvocato Eleonora Sgrò.