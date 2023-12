Ravenna, l’inchiesta su false esenzioni per il vaccino anti Covid. Fine indagini per medici e pazienti. Le analisi nello stesso laboratorio di Forlì

Nel pieno della campagna vaccinale si era guadagnato l’appellativo di “medico no mask” alla luce delle modalità con le quali era solito visitare i pazienti, sostenendo pubblicamente - anche a mezzo stampa - che la mascherina fosse noci va. Posizione critica che il dottor Luca Graziani, medico di base 66enne di Mezzano, aveva esteso anche ai vaccini anti Covid, tanto da dribblarlo a sua volta autocertificandosi come incompatibile. Lo stesso “favore” lo avrebbe riservato ad almeno 29 pazienti. Non tutti suoi, ma inviati anche da altri 6 colleghi sparsi in varie province italiane, due medici di base di Ravenna e Lugo, e i restanti, un virologo di Grosseto, un medico di base di Napoli, un angiologo di Rieti e un geriatra di Verona. Sono tutti indagati per falso, pazienti e dottori. In questi giorni hanno ricevuto gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio.

Le “giustificazioni”

Predisposizione a trombosi, gravidanza, ipersensibilità, allergia, rischio emofilia, crisi epilettiche ed emorragie cerebrali. Queste le “giustificazioni” inserite dal medico nel sistema informatico dell’azienda sanitaria, il portale “Sole” in uso ai medici di base. Una pratica insolita, poiché Graziani non era fra i medici vaccinatori registrati presso l’Ausl, e a differenza dei colleghi che avevano aderito alla campagna vaccinale presso i propri studi o negli hub della provincia, non poteva registrare certificati in materia di dosi anti Covid. Nel frattempo, il 66enne rilasciava interviste, lasciandosi andare a proclami e partecipando a manifestazioni di piazza di stampo no-vax.

Ma a dare il via all’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Angela Scorza è stata un’informativa giunta alla Procura e redatta dal comandante della Polizia locale, allorquando un agente, per evitare di sottoporsi all’obbligatoria somministrazione del siero anti Covid, ha presentato un certificato ottenuto cambiando il precedente medico di base e passando sotto le cure del dottor Graziani.

Analisi nello stesso laboratorio

Durante l’inchiesta, i carabinieri dei Nas hanno acquisito le cartelle cliniche e i documenti dei pazienti per verificare la veridicità delle patologie indicate nelle esenzioni. E, sorpresa, ben 27 presentavano i risultati delle analisi effettuate nello stesso laboratorio con sede a Forlì. Su ognuna di quelle posizioni la Procura ha affidato a un ematologo una consulenza medico legale. Su una quarantina di casi, 29 appunto sono risultati infondati.

Il politico

Proprio sul laboratorio forlivese le coincidenze si sprecano. Si tratta dello stesso centro d’analisi al quale si è rivolto anche Alberto Ferrero, capogruppo e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, finito tra le oltre 200 persone alle quali fu sequestrato il green pass perché vaccinate dal dottor Mauro Passarini, altro medico ravennate finito sotto inchiesta questa volta per aver somministrato vaccini fittizi finalizzati al rilascio del green pass (vicenda per la quale ha patteggiato 2 anni). Ebbene, nei giorni della polemica, il politico aveva reso noto alla stampa l’esito del test sierologico dal quale veniva certificata la presenza di anticorpi anti Sars-Cov2. Coincidenze a parte, la sua posizione sarà giudicata così come quelle di tutti gli altri pazienti, nell’udienza fissata a inizio febbraio.

Gli indagati

Oltre ai sette medici, nell’elenco degli indagati figurano svariate professionalità: una psicologa, una omeopata, insegnanti, dipendenti pubblici, come lo stesso agente di Polizia locale e qualche avvocato. Infine lo stesso Graziani aveva beneficiato di questo sistema di triangolazione tra colleghi, per evitare a sua volta il vaccino: si era rivolto al medico di base lughese, il quale gli aveva rilasciato il certificato di esenzione per “sindrome trombotica”, facendosi infine esentare dal sanitario napoletano. Il tutto gli era costato la sospensione decisa dall’Ordine. Ma ancor prima del provvedimento disciplinare, ci aveva pensato una grave polmonite a interrompere le sue visite senza mascherina, costringendolo - severo contrappasso - al ricovero per Covid.