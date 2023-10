Ravenna, l’esperto di intelligence: “Romagna non esclusa dal rischio terrorismo”

Il ritorno del terrore in Europa e la scoperta che l’attentatore di Bruxelles nel 2016 (anno della scoperta di una cellula jihadista in Romagna a seguito dell’arresto a Ravenna del foreign fighter Noussair Louati, ndr) era già stato indicato dalla Digos di Bologna come radicalizzato torna a far scattare l’allarme come conferma Alberto Pagani, già deputato del Pd e delegato nell’Assemblea parlamentare della Nato, nonché docente e advisor nel settore della sicurezza, esperto di intelligence e pensiero strategico.

Come attento osservatore delle questione legate al terrorismo internazionale e alla sicurezza degli Stati, cosa è ragionevole aspettarsi? Ci sarà un’ulteriore escalation della violenza tra Hamas e Israele?

«Temo di sì, purtroppo. Hamas ha volutamente usato una ferocia inaudita nell’attacco ai civili, decapitando persino i bambini, per provocare un’escalation, sapendo che così avrebbe costretto la vittima a reagire. Se Israele potesse farebbe meglio a non cadere nel tranello, ma non può perché la popolazione che ha subito l’attacco non lo capirebbe e non lo accetterebbe, e perché la sicurezza di Israele, che è uno Stato circondato da nemici che lo vogliono annientare, si basa sulla deterrenza esercitata dalla capacità militare di reazione, e mordere i suoi aggressori come un “mad dog”, un cane pazzo. Hamas vuole proprio questo e usa i civili palestinesi, compresi i bambini, come scudi umani, perché muoiano sotto le bombe israeliane e possano provocare altre vendette, altri attentati, altri morti. È una strategia diabolica, che si basa sulla menzogna e sull’inganno, ed usa qualsiasi mezzo per ampliare la guerra».

In Europa Parigi, ma soprattutto Bruxelles, sono state colpite da atti di terrorismo. Il nostro continente può diventare un terreno per atti pianificati oppure per azioni di singole cellule difficilmente identificabili?

«Certo, è proprio questo lo scopo, allargare il conflitto e coinvolgere tutto l’Occidente, spaventarci per immobilizzarci, isolare Israele ed anche l’Ucraina, che così passa in secondo piano. Non è la strategia di Hamas, che in fondo non è che un esercito di zombie senza cervello, guidati dagli iraniani e dai loro alleati russi, ma è quella dei burattinai che stanno a Teheran e a Mosca. Infatti la prima cosa che ho letto nei canali della propaganda russa, immediatamente, è che Hamas ha compiuto l’attacco impiegando armi occidentali cedute all’Ucraina. L’obiettivo è colpire l’opinione pubblica europea per sospendere gli aiuti all’Ucraina, e qualche attentato terroristico islamista funziona bene allo scopo».

Cosa rischia l’Italia?

«Ho visto poco fa su internet un’intervista di Davide Piccardo, direttore di La Luce News, vicino alla Fratellanza Musulmana, all’esponente di Hamas ed ex ministro Basem Naim, che dice chiaramente che se Israele attacca Gaza ci saranno conseguenze negative per la sicurezza in tutto l’Occidente, Italia compresa. Dice che se il conflitto diventa religioso si mobiliteranno due miliardi di musulmani, e che milioni e milioni di musulmani in Italia, Francia e Germania si sentiranno parte di questo conflitto e vorranno agire e fare qualcosa. Non si capisce bene se vuole essere una minaccia o una speranza, ma per fortuna la stragrande maggioranza dei musulmani vuole solo vivere in pace e non segue Hamas e le organizzazioni estremiste e terroriste. Però questa chiamata alla jihad, alla guerra santa contro gli infedeli, produrrà di sicuro almeno un effetto negativo, l’aumento del razzismo, della nostra paura e della diffidenza verso la popolazione islamica. Si chiama strategia della polarizzazione e prima di Hamas l’ha teorizzata Al-Qaeda e lo Stato Islamico».

Ci sono dei riflessi sul territorio romagnolo, città più esposte, penso al porto di Ravenna o altre realtà a Rimini?

«Essendo la Romagna nell’Occidente non vedo come potremmo escluderci dal rischio. Proteggere innanzitutto le infrastrutture critiche è sempre una buona cosa, ma in questo caso non so dire quali possano essere i target perché non mi pare che ci sia una pianificazione vera e propria. Ora c’è piuttosto una chiamata generalizzata alle armi, perché qualche fanatico o esaltato agisca spontaneamente ed autonomamente. Lo scopo è produrre il terrore per alimentare l’odio reciproco, e non serve pianificare attacchi complicati agli obiettivi ben protetti per ottenere questo obiettivo».