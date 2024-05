Ravenna, l’educazione civica affidata agli insegnanti di religione. Polemica per le lezioni sull’affettività a scuola

L’educazione civica affidata anche agli insegnanti di religione. E tra le declinazioni con le quali in una scuola superiore di Ravenna saranno affrontati argomenti come Costituzione, legalità, solidarietà, rispetto dell’ambiente e tutela del patrimonio, si affaccia anche l’educazione “all’affettività”. E’ passata in cavalleria la decisione approvata dal collegio docenti dell’istituto “Morigia-Perdisa”. Eppure a una fetta dei circa 150 professori la novità prevista per il prossimo anno scolastico non piace. Il motivo è evidente: le maglie larghe con le quali il Ministero dell’Istruzione ha introdotto dal 2020 l’insegnamento della disciplina in tutte le scuole, spalmandola fra le materie del piano di offerta formativa, spianano la strada a una rischiosa ingerenza della Chiesa su argomenti che dovrebbero invece essere trattati in un contesto neutro e in modo laico.

