Ravenna, l’assessora regionale Priolo: “Rafforzare il porto investendo nella digitalizzazione”

La Strategia macroregionale dell’Unione europea per la regione adriatico-ionica (Eusair), adottata nel 2014, coinvolge otto Paesi – Italia, Croazia, Slovenia, Grecia, Albania, Montenegro, Bosnia Erzegovina e Serbia – con l’obiettivo di promuovere sviluppo sostenibile, crescita economica e cooperazione territoriale. L’Emilia-Romagna partecipa alla strategia attraverso il Programma Interreg Ipa Adrion, che sostiene progetti comuni in ambiti quali innovazione, ambiente, mobilità e valorizzazione del patrimonio culturale. Con il nuovo Piano d’Azione approvato lo scorso 7 maggio, i Paesi aderenti hanno individuato cinque aree tematiche di intervento (Pilastri): economia blu sostenibile; trasporti ed energia (“Connettere la Regione”); qualità ambientale; turismo sostenibile; coesione sociale.