Ravenna, l’antico volume del 1571 rubato alla Classense e ritrovato per “caso” ora in mostra a Genova

L’antico volume Compendium de plantis omnibus di Pietro Andrea Mattioli (Venezia, Officina Valgrisana, 1571) conservato nella biblioteca Classense sarà protagonista a Genova nella mostra “Liber. Pagine rubate e ritrovate” che si apre domani a Palazzo Ducale, nella sala del Munizioniere, e che resterà aperta al pubblico fino al 17 marzo. Una mostra indubbiamente particolare quella che si apre domani in Liguria, perché nasce su proposta del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Genova, con la collaborazione scientifica della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria e dell’Università di Genova, e presenta al suo interno una selezione di preziosi volumi illecitamente sottratti a chiese, biblioteche, archivi, librerie antiquarie e collezionisti privati su tutto il territorio nazionale e recuperati grazie alla preziosa attività del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri.

Tra questi c’è, appunto, il volume di Mattioli del 1571, un libro che risultava presente negli inventari della Classense almeno fino al 1967. Ma a partire dal 1983 - quando venne fatto un ulteriore inventario - di quella copia non c’era nessuna traccia; trafugato misteriosamente da qualcuno e rivenduto nel giro dei collezionisti. E da allora era andato disperso. Fino al 2011, quando venne poi restituito alla antica biblioteca monastica ravennate dai carabinieri del Comando Tutela e Patrimonio Culturale di Bologna.

La storia

A raccontare quel ritrovamento è oggi Donatino Domini - che della Classense fu direttore proprio fino al 2011 e oggi è nel comitato scientifico che sta allestendo il prossimo Museo Byron. Pochi mesi prima della pensione fu lui a ritrovare il volume di Mattioli grazie a una situazione in cui un colpo di fortuna e un colpo d’occhio si rivelarono decisivi.

«Era consuetudine per me allora consultare i cataloghi degli antiquari italiani più importanti, con lo scopo di arricchire il patrimonio della Classense con acquisizioni che si ritenevano di valore. Durante una ricerca mi apparvero delle foto di questo antico volume messo in vendita da una casa fiorentina – racconta Domini –. A colpirmi, insieme alla vicedirettrice Claudia Giuliani, fu una lettera Z impressa su una delle pagine fotografate. Quella Z rimandò la mia memoria al medico ravennate Massimiano Zavona (1579-1652) che era solito utilizzare la sua iniziale come nota di possesso dei volumi della sua biblioteca privata. Dopo un veloce confronto con il materiale da noi conservato, mi recai a Firenze per bloccare l’opera come semplice acquirente, poi una volta visionato il materiale di persona, allertammo i carabinieri, che in poco tempo disposero il sequestro del volume che ci venne riconsegnato in breve tempo. Non conosco l’esito delle indagini seguenti - ricorda Domini - ma fu possibile ricostruire che l’acquisto del volume avvenne da una libreria di Perugia». Resta un mistero a distanza di anni anche il nome di chi lo avesse trafugato dalla Classense. Di sicuro dopo il furto rimosse sia il timbro di appartenenza che la segnatura di collocazione sostituì la carta di guardia iniziale per evitare un facile riconoscimento della provenienza. Ma una delle Z era rimasta. «All’interno del volume - ha fatto sapere ieri il Comune in una nota - sono ancora conservati alcuni esemplari di piante essiccate in corrispondenza della relativa descrizione tassonomica».