Ravenna, l’albero di Natale si accende domenica 30 novembre con le realtà sportive del territorio

Ravenna si prepara ad accogliere il periodo natalizio con un ricco calendario di iniziative che uniscono sport, musica, tradizione e attività per le famiglie, grazie al progetto “Spasso in Ravenna” in collaborazione con il Comune di Ravenna, Mediatip e numerose realtà del territorio tra cui Terme di Riolo, Gruppo Sapir e TCR in qualità di sponsor.

Il primo appuntamento è domenica 30 novembre dalle 16, quando in Piazza del Popolo verranno accese ufficialmente le luminarie natalizie e l’albero di Natale. L’evento, accompagnato da intrattenimento musicale a tema, vedrà la partecipazione di Spasso in Ravenna, dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e di diverse delegazioni sportive del territorio: Ravenna Calcio, Porto Robur Costa 2030, Capra Team Ravenna, OraSì Basket Ravenna, Olimpia Teodora, Chiefs Ravenna insieme alle artiste di Lo Zodiaco che presenteranno uno spettacolo dedicato.

Il motto della giornata – “Lo sport accende le luci della città” – vuole celebrare il valore dello sport come elemento di comunità e condivisione.

Alle ore 17, sempre in Piazza del Popolo, sarà invece il momento dell’accensione dell’albero di Natale cittadino con la partecipazione di speciali ospiti.

Questi due appuntamenti danno il via ufficiale al grande cartellone di “Vivi il Natale in centro a Ravenna” che proporrà numerose attività dedicate a famiglie, bambini e visitatori.