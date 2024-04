Ravenna. Italia Nostra: «Il Pug tutela le Torri Hamon, il sindaco fermi l’Eni»

RAVENNA. Il piano regolatore tutela le torri Hamon di Ravenna, ma «è nascosto nel cassetto da tre anni». Se tuttora «il sindaco tace sul piano», adesso cambi linea, «salvi la torre superstite e chieda le bonifiche, oppure si dimetta». Lo esclama Italia Nostra a Ravenna, segnando un nuovo punto nella mobilitazione per salvare almeno l’ultima torre superstite, segno distintivo dell’area industriale ripresa anche nel Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni, come simbolo dello sviluppo industriale del dopoguerra. Dopo la manifestazione del fine settimana in presenza della nipote del regista, Elisabetta Antonioni, promossa da tante associazioni e cittadini per “non cancellare la storia, Italia Nostra parla di un nuovo “colpo di scena” e spiega: «Siamo riusciti solo ora a guardare il nuovo Piano urbanistico generale del Comune di Ravenna (Pug) e quanto sta succedendo alle torri Hamon rispetto a ciò che si legge è inaudito. Così scrive, nel 2021, il Pug: ‘Raffineria ex Sarom che rappresenta l’impianto-simbolo di una lunga fase di sviluppo economico’, ‘un’area collocata in una posizione strategica, (...) la Darsena ad ovest per prospettare una presenza qualificata di attività terziarie e spazi pubblici in grado di potenziare il telaio verde della città esistente’. ‘...esistono alcune importanti potenzialità la persistenza- continua Italia Nostra nella citazione delle carte comunali- di alcune importanti e robuste tracce della natura e dell’industria preesistenti, si configura come una risorsa strategica, suggerendo «la prefigurazione di una piazza alberata una grande piazza contemporanea capace di ospitare grandi eventi culturali, artistici, musicali, sportivi, sociali e ludici all’aperto, per donare alla città un luogo da sempre ‘ostile’ attraverso un radicale capovolgimento di senso’».

E ancora, continua Italia Nostra, ‘l’ulteriore area da forestare e attrezzare compresa tra la fascia suddetta [quella delle due torri] e via Trieste’. ‘Le aree cedute al Comune per il verde boschivo e forestale potranno essere realizzate anche attraverso fondi del Pnrr o altri fondi nazionali’”. Nei documenti del Pug si parla di “camini sonori”, intesi come “archeologia industriale da recuperare e rifunzionalizzare” perché le due torri Hamon “costituiscono una componente strutturante che punta alla conservazione e attualizzazione dell’identità storica delle aree industriali”.

Insomma, “i ‘camini sonori’ rappresentano i landmark riconoscibili e connotanti il nuovo paesaggio urbano, e potranno consentire- continua l’associazione- la sua percezione dall’alto e accogliere funzioni compatibili con la tipologia che li caratterizza”. In particolare, rimarca l’associazione, si prevedono “eventi artistici, culturali, sociali, ludici e sportivi”. Va al punto Italia Nostra incalzando il sindaco Michele De Pascale: «Altro che abbattimento, distruzione del bosco cresciuto in questi anni e impianto fotovoltaico. Ma il sindaco, nonostante si tratti di un’area ampia e strategica per la città, non ha aperto bocca su questo. Il Pug, già assunto e pubblicato per le osservazioni dei cittadini, dorme da tre anni nei cassetti e viene annullato sotto silenzio per quanto riguarda il comparto ex Sarom prima che sia aperto il dibattito per la fase dell’approvazione: perché un voltafaccia così radicale, con le dichiarazioni ironiche di Autorità portuale, il silenzio del sindaco e il commiato lacrimoso di vicesindaco Fusignani e assessora al porto Randi?». Sprona quindi Italia Nostra: «Il sindaco De Pascale compia un gesto di coraggio e trasparenza, chieda ad Eni il completamento delle bonifiche dei terreni, fermi le demolizioni e faccia valere il Pug».