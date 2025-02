Ravenna, Isola San Giovanni: continuano le polemiche

La situazione dell’Isola San Giovanni è la stessa da almeno 19 anni. Ne è convinto l’ex capogruppo di FI Eugenio Costa che quando era in consiglio comunale molto spesso sollecitò l’amministrazione sul tema: «Dal 2006 al 2011 feci innumerevoli e circostanziate proposte e interrogazioni al sindaco, solo in minima parte accolte». Secondo Costa, sarebbe necessario un controllo 24 su 24 da parte delle forze dell’ordine. Inoltre la creazione dello studentato «costituirebbe fonte di notevoli preoccupazioni per i genitori degli studenti e per loro stessi, quale deve essere l’obiettivo».

Secondo La Pigna, «l’atteggiamento negazionista che la Giunta Comunale ha assunto negli ultimi 8 anni, ha avuto l’unico ed infausto risultato di aumentare l’insicurezza sul nostro territorio, con zone particolarmente esposte proprio come i Giardini Speyer».

Ora la situazione «è sfuggita totalmente di mano e l’unico modo per ripristinare un adeguato livello di sicurezza è quello di utilizzare l’esercito attraverso l’operazione “strade sicure”. Contestualmente, l’amministrazione comunale deve strutturare una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza della zona a lungo termine». La Pigna chiede al prefetto di attivare il tavolo per decidere di inserire l’Isola San Giovanni nella “zona rossa”.