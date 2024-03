Ravenna. Ipotesi di accordo nell’alimentare: assemblee dei lavoratori

RAVENNA. Scatta in questi giorni in provincia di Ravenna il confronto sindacati-lavoratori sul rinnovo del contratto nazionale dell’industria alimentare 2023-2027. Il primo marzo, infatti, spiegano Flai-Cigil, Fai-Cisl e Uila-Uil, dopo “quattro giorni di confronto serrato e sette mesi di trattative” è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo, “un’intesa importante che ha visto la partecipazione di tutte le associazioni datoriali del settore e che ha incrementato le tutele normative e salariali per gli oltre 400.000 lavoratori del comparto. Più nel dettaglio, il nuovo accordo prevede per la parte economica un incremento di 280 euro che al termine dei quattro anni sarà pari a 10.236 euro. La prima tranche parte daldicembre 2023 con un aumento di 75 euro; già nei primi 14 mesi di applicazione contrattuale i lavoratori andranno a recuperare un importo di 170 euro, il 60% dell’aumento totale previsto. Per i casi di mancata contrattazione di secondo livello si aggiungono altri 15 euro mensili a quelli già previsti. Inoltre “viene migliorata” la dotazione del welfare contrattuale, con un aumento di quattro euro per il fondo integrativo sanitario Fasa a garanzia di maggiori prestazioni. Per il fondo di previdenza complementare Alifond il contributo a carico delle aziende arriva a 1,5% e viene inoltre rafforzato il fondo a sostegno del congedo di maternità e paternità. “Importanti” i risultati anche sulla riduzione dell’orario di lavoro: a partire dall’1 gennaio 2026 coloro che svolgono turni di 18 e 21 ore avranno una riduzione di quattro ore a cui se ne aggiungeranno altre quattro l’anno successivo, mentre dall’1 gennaio 2027 la riduzione di quattro ore si applicherà a tutti.

E c’è l’impegno a definire future intese per ulteriori riduzioni in caso di investimenti tecnologici che potrebbero impattare su produttività e occupazione. Accora: vengono aggiornati e migliorati gli articoli che disciplinano il governo del mercato del lavoro e per i congedi parentali sono aumentate le ore retribuite per l’inserimento al nido e scuola dell’infanzia e per l’accudimento intra-generazionale per i genitori anziani, nonché per donne vittima di violenza. “Rilevante” anche l’implementazione degli strumenti per formazione, apprendistato e sicurezza.