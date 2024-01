Ravenna, intervento in massa dei vigili del fuoco per un incendio a Santerno

Vigili del fuoco in azione nella serata di martedì 30 gennaio 2024 a Santerno. Diverse squadre da Ravenna, Lugo e Imola sono intervenute per spegnere l’incendio che ha coinvolto il tetto di un’abitazione in via Bendazzi. Il rogo ha interessato una casa singola su due piani con struttura portante in muratura e tetto in legno con coibentazione. Le fiamme, stando a quanto ricostruito inizialmente, si sarebbero propagate dal camino, interessando le due falde. A complicare l’intervento, la presenza di pannelli fotovoltaici.