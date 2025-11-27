Ravenna, interventi sul gasdotto Snam: ciclovia di Lido di Classe chiusa da lunedì 1 dicembre

A partire da lunedì 1 dicembre avrà inizio la rimozione da parte di Snam del tratto di gasdotto aereo che attraversa il canale Acquara e il torrente Bevano in via delle Cave a Lido di Classe.

Durante alcune fasi della lavorazione, per ragioni di sicurezza, sarà necessario occupare con le attività di cantiere il tratto di Ciclovia Adriatica in uscita dalla Pineta di Classe in direzione Cervia e, di conseguenza, l’ingresso alla Pineta di Classe non sarà raggiungibile per ciclisti e pedoni che intendono dirigersi verso Ravenna attraverso la Pineta provenendo da via Pergami.

In tali condizioni non sarà infatti attraversabile il ponte di legno sul canale Acquara, che collega la Ciclovia Adriatica interna alla Pineta di Classe con la viabilità esterna.

Sarà in ogni caso garantito il transito sabato 6 dicembre e nei festivi 7 e 8 dicembre.

La durata prevista dei lavori è di circa 15 giorni.