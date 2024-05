Ravenna, intemperanze dei genitori alle partite di calcio giovanile. Due interventi della Polizia in pochi giorni

Polizia e carabinieri al centro sportivo per sedare gli animi dei genitori durante la partita di calcio dei figli. Se un solo episodio risoltosi tra l’altro senza conseguenze poteva passare in cavalleria, due interventi in una sola settimana e nello stesso campo diventano argomento di cui parlare. Specie se - come accaduto giovedì - la società è stata costretta a interrompere la partita e fare uscire i ragazzi dal terreno di gioco. E’ accaduto alla Endas Monti, polisportiva con sede in via Gulli, che ogni settimana ospita partite e tornei di varie categorie. Sabato scorso un acceso diverbio negli spalti nel corso dell’ultima partita di campionato under 15 tra i padroni di casa e il Sant’Agata si era concluso con qualche insulto e forse una manata. L’altro giorno, durante un torneo con atleti 2013, un genitore ha fatto irruzione in campo vedendo due giocatori avversari discutere. Se l’è pure presa con uno dei dirigenti, che in quel momento era impegnato a stemperare gli animi dei ragazzi.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola