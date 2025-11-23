Ravenna, incontro sulle opportunità delle comunità energetiche

RAVENNA. Almatek, RS e Studio T, organizzano, martedì 25 novembre, la convention “Comunità energetica”. L’appuntamento è rivolto a ingegneri, architetti, geometri e periti, con l’obiettivo di approfondire le nuove opportunità tecniche e professionali offerte dalle CER. I lavori saranno introdotti da Massimo Rosetti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri. Seguiranno gli interventi dei relatori: Marco Rossi, Antonio Mastroluca, Pierluigi Tasselli, Giuseppe Moriello. La convention si svolgerà presso la Sala dello Studio T, in via dei Mestieri 9, Godo di Russi (RA). L’incontro offrirà una panoramica completa sugli aspetti tecnici, normativi e applicativi delle Comunità Energetiche, rappresentando un’importante occasione di aggiornamento e confronto per tutti i professionisti del settore.