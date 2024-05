Ravenna, incidente: si ribalta con l’auto e viene sbalzata fuori dall’abitacolo, donna in gravi condizioni a Piangipane - Gallery

Un grave incidente stradale questa mattina in via Canala a Piangipane. Verso le 8.45 per cause in corso di accertamento una Fiat condotta da una donna ha urtato la parte anteriore sinistra di un camion e poi è volata nel campo. L’urto è stato molto violento, con l’auto che è uscita di strada finendo la sua corsa in un campo e dopo 100 metri si è schiantata contro la recinzione di una abitazione, cappottando. Una volta arrivata, l’ambulanza ha subito allertato l’elimedica per soccorrere la donna, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. La donna nella carambola è stata sbalzata fuori dall’auto. Da segnalare che nonostante l’urto e la carambola, la Fiat è rimasta col motore e le luci accese. Sul posto per i soccorsi anche i Vigili del Fuoco, rilievi a cura della Polizia Municipale di Ravenna.