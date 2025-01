Pauroso incidente stradale questa mattina verso le 8 alle porte di Sant’Alberto a Ravenna in via Sant’Alberto, 300 metri dopo l’incrocio con via Forello. Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro semifrontale tra una Volvo e un autocarro. L’impatto è stato molto violento ed è rimasta ferita una donna, trasportata in condizioni fortunatamente non gravi all’ospedale di Ravenna. Illeso il camionista alla guida dell’autocarro.