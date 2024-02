Ravenna incidente nella nebbia a Piangipane: un furgoncino finisce fuori dalla carreggiata

Pauroso incidente a causa della nebbia fittissima questa mattina a Piangipane poco dopo le 8.30. In via Piangipane all’altezza del civico 74, un’auto che stava uscendo da una abitazione si è scontrata con un furgoncino che a seguito dell’urto è uscito dalla carreggiata. L’ambulanza è accorsa ma per fortuna non c’è stato bisogno dell’intervento dei sanitari. Sul posto anche la municipale.

Un altro incidente questa mattina a Camerlona, con un tamponamento che ha coinvolto anche la vettura di una signora in dolce attesa, ma per fortuna nulla di serio. Le forze dell’ordine raccomandano la prudenza in condizioni di scarsa visibilità.