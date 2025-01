CERVIA - Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto stamattina sulla Salara, tra Castiglione e Tantlon. L’auto, un’Audi guidata da un 36enne, è uscita di strada in modo autonomo. Erano circa le 8, il mezzo stava viaggiando in direzione Castiglione. A bordo, oltre al conducente, una ragazza di 23 anni. I due sono stati soccorsi dal 118 e dai vigili del fuoco e trasportati a Cesena. Sul posto per i rilievi la polizia locale.