Ravenna, incidente mortale sulla San Vitale: l’autista viene estratto dalle lamiere e prova a scappare, ma viene trovato dai Carabinieri

Incidente mortale attorno a mezzanotte a Ravenna lungo la San Vitale all’altezza di Godo dove un’auto ha tagliato una rotonda mentre procedeva in direzione di Ravenna, in prossimità del chiosco Ristoro del Panda e della discoteca Onyx. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un uomo di 58 anni ha perso la vita; una donna di 40 è invece rimasta ferita. All’arrivo dei soccorsi, dopo essere stato estratto dalle lamiere, l’autista ha provato a fare perdere le sue tracce, ma nel giro di un’ora è stato rintracciato dai Carabinieri e riportato sul luogo dell’incidente per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto oltre alle forze dell’ordine, il 118 e i vigili del fuoco.