Incidente mortale nella serata di giovedì 19 settembre 2024 a Castiglione di Ravenna. La vittima è uno straniero, al momento non ancora identificato, investito da un camion in via Ponte della Vecchia, in un tratto buio della strada. Secondo una prima ricostruzione l’uomo - che non è chiaro se fosse a piedi o in bici - è stato travolto da un camion in transito. Vano l’intervento del 118. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia locale.