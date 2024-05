Ravenna, incidente: esce di strada e finisce sulla tratta ferroviaria, giovane donna in gravi condizioni - Gallery

Un grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi verso le 16 a Ravenna, con una giovane donna ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Per cause in via di accertamento la Fiat Punto guidata dalla donna ha sbandato verso destra in maniera autonoma, con un urto molto violento e finendo sulla tratta ferroviaria parallele alla strada. L’auto procedeva da Ravenna verso Porto Corsini in via Baiona, con l’incidente che si è verificato all’altezza del civico 160. Il veicolo avrebbe abbattuto un albero e poi si sarebbe ribaltato più volte sulla linea ferroviaria. La via è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi alla donna, presumibilmente colta da malore. Sul posto i sanitari del 118 con l’ambulanza e successivamente con l’elimedica che ha trasportato la donna a Cesena. In azione anche i Vigili del Fuoco di Ravenna e la Polizia Municipale per i rilievi.