Ravenna. Incidente con tre mezzi coinvolti, problemi al traffico

RAVENNA. Un incidente avvenuto attorno alle 10 sulla statale 16 corsia Sud ha coinvolto tre mezzi e creato parecchi problemi al traffico all’altezza del centro commerciale Esp. Non ci sono fortunatamente feriti gravi. I mezzi coinvolti sono una cisterna per liquidi alimentari vuota, una cisterna di gpl piena e un suv Volkswagen. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e la polizia locale. La donna alla guida del suv era rimasta incastrata ed è stato necessario intervenire per estrarla dall’abitacolo