Ravenna, incidente: camion cisterna finisce nella scarpata

Incidente nella tarda mattinata a Ravenna, con un camion cisterna che ha sbandato, finendo fuori strada. Fortunatamente la cisterna che solitamente contiene benzina era vuota e sono stati evitati danni più gravi. Verso le 12, per cause in via di accertamento da parte della Polizia Stradale, l’autista dell’autoarticolato ha perso il controllo del mezzo mentre imboccava il ponte all’altezza delle bassette. Il camion cisterna proveniva dalla Romea Nord e si stava immettendo in direzione Ravenna, ma ha sbandato a destra abbattendo il guard-rail finendo nella scarpata. Il conducente per fortuna non è grave ed è stato trasportato all’ospedale di Ravenna in ambulanza. Sul posto la polizia stradale di Ravenna per i rilievi e sul momento erano intervenuti anche i Vigili del Fuoco, ma fortunatamente non c'è stato bisogno di bonifica dell'area.