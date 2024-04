Ravenna, incidente: anziana investita da un furgone

Una signora di 85 anni è stata investita nel primo pomeriggio di oggi a Ravenna. Il sinistro si è verificato attorno alle 15 all’incrocio tra via Bassano del Grappa e via dei Partigiani. La signora stava attraversando la strada ed è stata centrata da un veicolo commerciale Peugeot. L’anziana è stata soccorsa dai sanitari del 118 giunti con ambulanza ed auto medicalizzata ed è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità. Gli accertamenti a cura della Polizia Locale.