Ravenna, incendio alla scuola Don Minzoni: studenti a casa anche giovedì, in corso i controlli all’impianto elettrico

Incendio alla scuola Don Minzoni, anche domani, giovedì 4 aprile, studenti e docenti resteranno a casa. Così il Comune di Ravenna in una nota: “In merito all’incendio verificatosi nell’area della scuola media Don Minzoni, in via Cicognani 2, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 2 aprile, si informa che la situazione è ampiamente sotto controllo e ci si sta impegnando al massimo per ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni necessarie al normale svolgimento delle lezioni. Sono già partiti i controlli all’impianto elettrico, che si prevede di ultimare domani, giovedì 4 aprile. Gli ambienti sono stati e saranno ulteriormente ventilati; sono in corso pulizie approfondite dei locali e si stanno rimuovendo, operazione che continuerà anche domani, i materiali danneggiati. Per consentire tutte queste operazioni, l’attività didattica sarà sospesa anche nella giornata di domani, giovedì 4 aprile, quando verranno dati ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda venerdì 5.